Tom Brady y Andy Reid se reencuentran 16 años después en un Super Bowl

Tom Brady y Andy Reid son dos viejos conocidos que protagonizarán una de las revanchas más inverosímiles de todos los tiempos. Tuvieron que pasar 16 años para que dos de los más legendarios exponentes en la historia de la NFL se volvieran a topar en un Super Bowl, ahora en equipos diferentes de conferencias opuestas pero el mismo respeto mutuo, preservado gracias a la grandeza demostrada por ambos en los emparrillados.

Era el 6 de febrero de 2005 cuando los Eagles del coach con el prominente mostacho, buscaban arrancar de raíz el demonio de los Patriots, mismo que ya amenazaba con convertirse en una peligrosa dinastía al haber ganado dos títulos en solo tres años. Pero el Super Bowl XXXIX se convirtió en el gran fracaso de Reid, quien tuvo que reconstruir su carrera en Kansas City tras intentar una y otra vez volver al gran escenario sin mayor éxito, hasta que por fin lo consiguió.

“No veo mucha diferencia”, respondió Reid en el Media Day sobre la versión de Brady que enfrentará el domingo en comparación con aquel Super Bowl. “Lo cual es una cosa asombrosa. Él (Brady) es un chico muy especial y ha hecho un gran trabajo manteniéndose joven para jugar y su brazo sigue vivo, su perseverancia por ganar está viva. Ha sido agradable de ver a través de los años. Podría decirse que es el mejor quarterback que jamás haya jugado”.

Irónicamente, ahora los papeles están invertidos. Kansas City llega al duelo como el gran favorito para ganar y comenzar a colocar los cimientos de una una posible dinastía, mientras el pasador (ahora con 43 años de edad) lidera a un equipo de Tampa Bay inexperto y que no asistía al Gran Juego desde hacía 18 años.

“No importa lo que otros personas piensen de nuestras chances, son esas cosas que acepto lo que piense otra persona. Solo pienso en lo que debo hacer y cómo debo jugar, es importante para otros quién es favorito y quién no, para mí es si no juego bien no ganaré, entonces al final del día no pienso en esas otras cosas”, comentó Brady al respecto.

Tras la derrota de Eagles ante Patriots, Reid no volvería al Super Bowl con Philadelphia y no lo haría como entrenador en jefe durante 15 años. Llevó a los Chiefs a una victoria en el Super Bowl LIV el año pasado, su primer campeonato en sus 21 temporadas como entrenador en jefe de la NFL. Ahora, está en busca de convertirse en el primer entrenador en ganar Super Bowls consecutivos desde Bill Belichick en 2003 y 2004, cuando de la mano de TB12 llevó a los Pats al último bicampeonato registrado, coincidentemente a costa suya.

