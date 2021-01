Expertos ven pocas opciones para Chiefs si Mahomes no juega contra Bills

Patrick Mahomes es la última pieza de un rompecabezas que armó meticulosamente Andy Reid para formar una auténtica obra de arte en Kansas City. El quarterback aportó a los Chiefs ese toque final que necesitaban para trascender después de 50 años de sinsabores, por lo que ante la incertidumbre generada tras la lesión de la gran estrella del equipo, el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana se perfila a inclinar su balanza hacia el lado de los Bills.

En el juego de la Ronda Divisional frente a los Browns, Mack Wilson aplicó una llave a Mahomes, misma que lo lastimó del cuello e hizo rebotar su cabeza con el suelo hasta provocarle una conmoción cerebral que lo obligó a perderse el resto del duelo. El MVP del Super Bowl LIV ha dado muestras de mejora, pero deberá completar el protocolo de conmoción para aspirar a volver a los emparrillados en el duelo por el cetro de la AFC.

“Si Patrick Mahomes no puede jugar el domingo, los Chiefs no deberían ser considerados favoritos para ganar la Final de la AFC. Mahomes es fundamental en las aspiraciones de los campeones, y sin él, me parece que Kansas City no tendría oportunidad ante los Bills”, considera Iván Pirrón, comentarista de W Radio.

“Suponiendo, sin conceder, que no juegue, porque todo indica que podría jugar, sus opciones de ganar se reducen considerablemente. Mahomes es el mejor jugador del equipo en la posición más importante”, confirma Joshúa Maya, colaborador de RÉCORD.

Y es que Mahomes se ha perdido tres juegos desde 2019, mismos en los que Kansas City está con marca de 1-2 sin su gran estrella presente, con triunfo sobre Vikings y derrotas ante Packers y Chargers. Pero tan solo en la victoria divisional sobre los Browns, a Mahomes le bastó jugar dos cuartos y medio para completar 21 de 30 intentos para 255 yardas con un touchdown y sin intercepciones para alcanzar un índice de 106.9, y además corrió para otra anotación.

El egresado de Texas Tech ha registrado al menos un pase de touchdown y uno por tierra en tres juegos consecutivos de Postemporada, empatado con Steve Young para la racha más larga en la historia de la NFL. Se ubica, además, como el líder de la NFL tanto en índice de pasador de temporada regular con 108.7, como en índice de pasador de Postemporada con 106.6, entre quarterbacks con un mínimo de 150 intentos. De comenzar el domingo, puede convertirse en el mariscal de campo número 12 desde la fusión de la liga en 1970 en comenzar tres Juegos de Campeonato de Conferencia consecutivos y el primero en lograr la hazaña antes de su cumpleaños 26, siempre y cuando se recupere a tiempo.

“Sin Mahomes son pocas (oportunidades para Chiefs), pero no cero. Mahomes es el quarterback más completo en la NFL y el que mejor encaja en el sistema de los Chiefs, además de la capacidad de improvisación, la movilidad y el brazo, que no se comparan a las de Chad Henne. Las probabilidades de ganar sin Mahomes son pocas, pero hay que darle crédito a Andy Reid y su staff de poder preparar un partido en caso de que no juegue”, puntualizó Pablo Viruega, comentarista de ESPN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAHOMES SE RECUPERARÍA A TIEMPO PARA ENFRENTAR A LOS BILLS.