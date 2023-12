NFL: Patrick Mahomes 'enloqueció' contra los oficiales luego de anotación anulada

Patrick Mahomes perdió la cabeza en la derrota de Kansas City Chiefs 17-20 contra Buffalo Bills, luego de la decisión de los oficiales de anular la última anotación de los de Misuri, que buscaron ganar el partido con esa jugada.

Con 1:20 minutos en el reloj, Mahomes encontró libre a Travis Kelce que, al no poder avanzar más, pasó el balón lateralmente a Kadarius Toney. El receptor llegó a zona de anotación, lo que habría dado una ventaja parcial de 23-20 para los locales.

Sin embargo, Toney estaba mal alineado antes de la jugada, por lo que los oficiales marcaron el castigo y la anotación no contó. En la siguiente oportunidad, Mahomes ya no logró mantener vivo el impulso de los Chiefs, por lo que el mariscal explotó en la banca.

El último intento de Mahomes por mantener vivo el impulso de los Chiefs momentos después fracasó y el mariscal de campo estaba absolutamente furioso en la banca. El mariscal se golpeó el casco y gritó contra el árbitro que marcó el fuera de juego ofensivo.

Posteriormente, Mahomes reconoció ante la prensa de que fue difícil de aceptar el resultado, y consideró que aunque los oficiales son humanos, siempre hay algo que señalarles. "C ada semana hablamos de algo. Es la llamada. Justo en ese momento. No para mí. Tener una bandera cambia el resultado del juego. Nunca me han marcado fuera de juego ofensivo. Si es así, te avisan"

Patrick Mahomes looking at the referee who called offsides #ChiefsKingdom pic.twitter.com/NdpBJlbkDF — 713 (@713Xjose) December 11, 2023

" No hubo ninguna advertencia en todo el partido. ¿Y luego haces una llamada así en el último minuto? Otro partido, hablamos de los árbitros. No es lo que queremos para la NFL. No es lo que queremos para el fútbol", declaró Mahomes, a quien los aficonados criticaron por arremeter contra los árbitros y no a Toney, que efectivamente estaba fuera de juego.