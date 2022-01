Patrick Mahomes: ‘Cualquier cosa menos ganar el Super Bowl es un fracaso’

Tras la derrota de los Kansas City Chiefs ante los Cincinnati Bengals, Patrick Mahomes hizo un análisis rápido después del encuentro y señaló que el perder en Finales de Conferencia es un fracaso por el nivel deportivo del equipo.

“Queremos ganar el Super Bowl, Siempre ganar el Super Bowl, cualquier cosa menos que eso es fracaso”, dijo Mahomes, quien lanzó un pase a touchdown en las primeras tres posesiones, pero fue interceptado en la segunda parte del encuentro y una más en tiempo extra.

Tras entregar el balón en tiempo extra, Bengals aprovechó y con un gol de campo pasó al Super Bowl LVI. Patrick habló al respecto y comentó que analizarán los errores de la Postemporada para mejorarlos la siguiente campaña.

“Definitivamente es decepcionante. Con este grupo de muchachos tenemos, esperaríamos estar en ese juego y cualquier cosa menos que eso no es éxito. Volveremos y analizaremos todas las cosas que hicimos bien, la adversidad que enfrentamos, el equipo en el que nos convertimos al final de la temporada y aprenderemos de los errores que cometimos y trataremos de ser mejores el próximo año”, expresó.

Tras la derrota y no poder avanzar a otro Super domingo, Mahomes halagó a Tom Brady y aseguró que lo que él hizo es único, pues Patrick sólo ha estado en dos Super Bowls y únicamente pudo ganar uno.

“Su carrera es única, es por eso que es The GOAT. Ganar tantos Super Bowls y ganar tantos juegos es difícil. Entiendo que, los años que he tenido, he estado muy cerca. Solo he estado allí dos veces y solo he ganado una vez. Entiendo que se necesita un jugador especial, un grupo especial de muchachos, circunstancias especiales para que suceda”, explicó el quarterback de Kansas.

“Simplemente voy a tratar de hacer todo lo que pueda para tener la oportunidad cada año de estar en ese juego y ganarlo”, concluyó.

