Patrick Mahomes sobre el Super Bowl: "Solamente queremos ganar y ser campeones"

Patrick Mahomes fue uno de los jugadores más ovacionados durante su aparición en el Opening Night, el quarterback de los Kansas City Chiefs afirmó que la mejor motivación para ganar el domingo en el Super Bowl LVII es ser llamado el mejor.

“Estar nuevamente aquí en el partido más importante de la temporada es algo impresionante, es muy importante para la ciudad y para todos los fanáticos. Simplemente queremos ganar y volver a ser campeones, no hay más motivación que eso”, indicó el jugador.

El MVP de la temporada 2018 y MVP del Super Bowl LIV explicó que dentro de la organización fue una gran satisfacción ganar la Conferencia Americana de nueva cuenta, pero esa no es la meta que se trazaron al inicio de la campaña.

“Se siente genial, pero el trabajo no ha terminado. Llegamos hasta acá y ahora hay que seguir trabajando duro como lo hemos hecho. Es el último partido, son los últimos 60 minutos, tenemos que salir a darlo todo, jugar cada jugada con todo el corazón”, insistió.

En un momento Mahomes estuvo al lado de Jalen Hurts y no tuvo más que palabras de respeto para la actuación del pasador de Filadelfia, así como para todo el equipo.

En esa misma línea respondió Chris Jones, uno de los pilares en la defensiva de Kansas City al terminar con 15.5 capturas de quarterback.

“Fue una temporada muy larga, fuimos los mejores de la AFC, pero no queremos quedarnos sólo ahí. Estamos en el partido que todos sueñan, no cuesta nada esforzarse un juego más para alcanzar el campeonato. Hay que disfrutar cada momento, pero nada valdrá si no se gana el domingo”, dijo el defensivo.

