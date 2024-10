Reportan que Chiefs adquirieron a DeAndre Hopkins en canje con Titans

Los Chiefs de Kansas City, dos veces campeones defensores del Super Bowl, adquirieron en un canje con los Titans de Tennessee al receptor DeAndre Hopkins, tres veces elegido al Pro-Bowl, confirmó a The Associated Press el miércoles una persona que tiene conocimiento del trato.La persona habló en condición de anonimato debido a que los equipos no han anunciado públicamente el trato.

Los Chiefs a cambio enviarán una selección condición de quinta ronda a los Titans, según dijo NFL Network. El equipo dirigido por Andy Reid se quedó sin el receptor Marquise Browns, uno de sus mejores adquisiciones en la agencia libre, por una cirugía de hombro antes del inicio de la temporada. Además Rashee Rice sufrió en el encuentro ante los Chargers una lesión de rodilla que lo dejará fuera el resto de la campaña y el veterano JuJu Smith-Schuster está fuera tras lesionarse el tendón de la corva en la victoria el domingo ante los 49ers.

Hopkins es el tercer receptor de alto perfil canjeado en poco más de una semana, después de Devante Adams, que pasó de los Raiders a los Jets a cambio de una condición selección de tercera ronda el próximo año para volver a hacer dupla con Aaron Rodgers, con quien jugó en Green Bay.

Horas después los Bills adquirieron a Amari Cooper y una selección de sexta ronda el próximo año de los Browns, que a cambio se quedan con una selección de tercera ronda y otra en la séptima ronda en el 2026.

Hopkins sumó apenas 15 atrapadas para 173 yardas y un touchdown esta temporada en su segunda temporada con Tennessee. A pesar de ello es una probada estrella —con 943 recepciones para 12.528 yardas y 79 touchdowns en una carrera con Arizona y Houston— y tiene una versátil serie de habilidades que deberían encajar bien con el complejo sistema ofensivo del entrenador Andy Reid.

El contrato de Hopkins expira al final de la temporada, con lo que los Chiefs no tendrán que pagar su salario más allá de este año, lo cual era crucial para cualquier canje dado el número de próximos agentes libres que tienen en su plantel. Kansas City intentará presentarle una serie de jugadas a Hopkins para ayudarle a estar listo para enfrentar el domingo a los Raiders en Las Vegas. Pero podrían pasar semanas antes de que pueda impactar realmente con el equipo.

Esto no es problema para Kansas City. Son el único equipo que se mantiene invicto en la NFL con marca de 6-0 y que buscan un galardón más importante: ganar su tercer Trofeo Lombardi consecutivo, algo que nadie ha logrado.

