Travis Kelce no piensa en el retiro y aseguró que seguirá con los Chiefs en el 2024

A pesar de ser uno de los jugadores más viejos en la plantilla de los Chiefs, el ala cerrada, Travis Kelce, no piensa en el retiro, y en conferencia de prensa aseguró que seguirá siendo parte del equipo la próxima temporada de NFL.

“No tengo ninguna razón para dejar de jugar futbol americano", indicó el atleta de 34 años, dos días previos al duelo de postemporada ante los Delfines de Miami.

Travis Kelce aún tiene dos años más de contrato con los Chiefs, por lo que podría mantenerse jugando hasta los 37 años. A pesar de los rumores sobre su posible retiro, Kelce aseguró que no tiene planeado dejar el deporte en un futuro cercano.

"Me encanta (jugar con los Chiefs). Todavía tenemos éxito, llegamos con la mentalidad adecuada y me encanta el desafío que me plantea cada día intentar dar lo mejor de mí. No tengo ningún deseo de parar pronto”, confesó el ala cerrada.

Ahora, Kansas City se debe preparar para recibir a Miami en el duelo de Comodines. Los Chiefs buscarán hacer valer la localía del Arrowhead Stadium, para poder seguir viva su esperanza de repetir el campeonato. Ante esto, Kelce aseguró que está listo para los retos de la postemporada.

"Creo que siempre estás tratando de desafiarte a ti mismo para volver a ese éxito porque esas son las expectativas que te fijas. Así que no se trata sólo de aceptarlo, sino de intentar alcanzar esos objetivos, pero al mismo tiempo comprender el futbol americano situacional hacia el final de los partidos y estar allí cuando tu equipo más te necesite".

