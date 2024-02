Travis Kelce quiere de vuelta a los Chiefs en México: 'Debemos regresar'

El ala cerrada de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, señaló que quiere que los Jefes regresen a jugar en México y así tener diversión con la afición mexicana.

“Gracias por el apoyo. Los amamos. Siempre le digo a Clark Hunt que debemos regresar a Ciudad de México para tener más diversión con ustedes”, dijo Kelce en conferencia de prensa tras ganar su tercer título de Super Bowl.

Cabe señalar que los recientes campeones de la NFL, no juegan en México desde el año 2019 en el mes de noviembre.

Asimismo, El ofensivo de Kansas se mostró feliz y contento por el logro que obtuvo con esta franquicia y no quiso entrar en detalles sobre si entra entre los mejores jugadores en su posición, ya que lo único que le importa es enfocarse en mantener un buen nivel para sus compañeros.

“Lo que sé es que este equipo es uno de los mejores de la historia. Ser bicampeones te lleva a otro nivel. Los individuales no me importa del todo porque quiero hacerlo lo mejor que pueda. A estas alturas, me encanta estar aquí porque estoy más cerca del final que de seguir jugando. Amo cada momento con el equipo”, compartió.

