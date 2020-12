Colts: Rigoberto Sánchez será operado para extirpar tumor cancerígeno

Rigoberto Sánchez, pateador mexicoamericano de los Indianapolis Colts, estará fuera de actividad por tiempo indefinido debido a que tendrá que someterse a una cirugía para extirparle un tumor cancerígeno, informó el propio jugador a través de sus redes sociales.

"Estoy muy agradecido de estar rodeado por médicos que me ayudaron a detectar el tumor cancerígeno antes que se extendiera por todo mi cuerpo.

"Desafortunadamente, hay cosas que no se pueden controlar en la vida y esta es una de ellas. Ningún plan me hubiese preparado para este tipo de adversidad, pero como le dije a mi esposa, no podemos doblarnos. Me enferma que tendré que perderme tiempo de juego junto a mis hermanos, pero sé que lo aguantarán", escribió Sánchez en su cuenta de Instagram.

El pateador de los Colts venía promediando 47.2 yardas por despeje y ha colocado 15 rechazos dentro de la yarda 20 esta temporada.

