NFL: Charles Haley Dallas y San Francisco favoritos para ganar el Super Bowl

Dallas y San Francisco se medirán el domingo en Levi’s Stadium por un pase a la Final de la Conferencia Nacional y para Charles Haley, exjugador y campeón con ambas organizaciones, el ganador de este choque terminará coronándose en Glendale, Arizona, el 12 de febrero.

“Los 49ers son el equipo a vencer y sea quien sea que gane este partido, yo pienso que terminará ganando el Super Bowl”, dijo de manera contundente el cinco veces campeón de la NFL. “Ambos son mis equipos favoritos. Solo quiero ver un gran juego, quiero que todos salgan saludables del encuentro”, añadió.

Haley disfrutará el partido junto al comisionado de la Liga, Roger Godell. El miembro del Salón de la Fama fue un temido cazador de cabezas durante su paso por la NFL en donde registró 100.5 capturas de quarterback. El oriundo de Glads, Virgina ganó un par de Super Bowl con los ‘Niners’ en la década de los 80 y tras ser trasladado a los Cowboys en 1992 ganó tres campeonatos más.

El exjugador decidió no inclinarse por ningún equipo, pase a que aseguró que el marcador final será 35-31. Haley es consciente del factor a favor que tienen los 49 ers con la localía y es que en estas instancias de eliminación directa, todo es importante.

“El equipo local siempre va a tener la ventaja porque no tiene que preocuparse por el viaje”, explicó el primer hombre en la historia en ganar cinco anillos de Super Bowl. “(Los visitantes) Se tienen que preocupar por los fanáticos del equipo rival, los familiares, son muchas cosas que suceden cuando juegas fuera de casa, que la gente no entiende y que pasan. Tienes que conseguir boletos y todo lo demás cuando sales, el equipo local no se preocupa en lo absoluto por estas cosas”.

Haley destacó la importancia de Micah Parson y Nick Bosa, quienes comparten posición con el miembro del Salón de la Fama y son las principales cartas de presentación de las dos defensivas. “La otra clave está en que los 49ers saben como correr el balón y si los Cowboys no logran detener esto, será un largo día para los muchachos”, concluyó.

