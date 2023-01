Dak Prescott aceptó errores en derrota contra San Francisco: ‘Las intercepciones son mi culpa’

Dak Prescott asumió la responsabilidad de la derrota ante San Francisco, ya que desde su punto de vista las dos intercepciones que sufrió fueron por una muy mala decisión, además de que valoró el desempeño del resto de sus compañeros.

“No se pueden hacer ese tipo de envíos en Playoffs, no cuando tratas de vencer a un equipo como San Francisco, no cuando juegas de visita. No hay excusas para eso. Esas dos intercepciones son 100 por ciento mi culpa. Me siento muy decepcionado por la forma en la que jugué. Los jugadores de ese vestidor lo dieron todo en los dos lados del balón. Me pusieron en posición de ganar el partido y no lo conseguí. Pongo toda la responsabilidad en mis hombros. Cuando juegas en esta posición y con una organización como esta, tienes que aceptarlo, esa es la realidad”, afirmó el pasador.

“Apesta que falten 365 días para volver a esta posición, pero tenemos que tomarlo día a día, paso a paso, y eso es lo que yo haré. Cuando tengamos este equipo alineado, con los jugadores que tengamos de vuelta y los entrenadores, haremos todo lo que sea necesario para volver a estar aquí y ganar la próxima vez”, añadió.

El mismo Jerry Jones, dueño de la organización, se dijo realmente decepcionado por la forma en que se perdió el partido, pero fiel a su costumbre mostró su confianza tanto a Dak Prescott como al entrenador Mike McCarthy para llevar al equipo al ansiado Super Bowl.

