Dak Prescott revela la razón por la que siente urgencia por ganar un Super Bowl

Dak Prescott, quarterback de los Dallas Cowboys, es consciente sobre la presión que existe en el equipo por conseguir un Super Bowl, algo que no logra la franquicia desde 1995.

Además, esto significa un reto personal para él, pues lo considera "urgente" dado que está por cumplir 30 años de edad.

“Un mil por ciento. Solo entender las lesiones y por lo que he tenido que pasar a lo largo de mi carrera y entiendes que no tienes una eternidad para jugar este juego. Me siento bendecido por cada momento que he tenido. Solo trato de tomarlo con un sentido de urgencia”, dijo en entrevista para The Score.

Sin embargo, Prescott aclaró que la edad no es un tema que le genere molestia, ya que cree que es un buen desafío competir con otro jugadores más jóvenes.

“Tener 30 años no necesariamente me molesta. Sabiendo que soy el viejo, entrando en el año ocho, viendo a algunos de los jóvenes, algunos de los novatos y viendo la diferencia en ocho años. Es divertido y desafiante a veces. Pero este juego es hermoso. No importa la edad que tengas porque juegas como un niño”, agregó.

