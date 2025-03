Demarcus Lawrence lanza crítica a los Cowboys tras firmar acuerdo con Seattle

El estelar cazamariscales Micah Parsons de los Cowboys y su ahora excompañero DeMarcus Lawrence intercambiaron críticas en las redes sociales después de que Lawrence dijera que eligió a Seattle en la agencia libre en parte porque nunca iba a ganar un Super Bowl con Dallas.

Lawrence, quien acordó un contrato de tres años con los Seahawks, fue seleccionado en la segunda ronda del draft de Dallas en 2013 y firmó el contrato más grande para un jugador defensivo en la historia del club seis años después, después de temporadas consecutivas con capturas de dos dígitos.

Dejó a los Cowboys tras 11 años | AP

Tras sólo horas después de haber dejado a los Cowboys, Lawrence no dudó dos veces en criticar a su exequipo, con una reciente entrevista publicada donde dijo: “Dallas es mi hogar... Pero sé con certeza que no voy a ganar un Super Bowl allí”.

Esto desató la furia de Micah quien a través de la misma red social comentó, "¡Así se ven el rechazo y la envidia! ¡Menuda payasada!", antes de añadir un emoji de payaso.

Como era de esperarse, el veterano no se quedó callado y respondió con, "Llamarme payaso no cambiará el hecho de que dije la verdad. Quizás si hubieras dedicado menos tiempo a tuitear y más a ganar, no me habría ido".

Calling me a clown won’t change the fact that I told the truth. Maybe if you spent less time tweeting and more time winning, I wouldn’t have left.😈

