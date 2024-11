Jerry Jones confirma cirugía a Dak Prescott por desgarro en el tendón de la corva

El mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, está buscando otra opinión mientras aún espera evitar una cirugía que ponga fin a la temporada en su tendón de la corva desgarrado , dijo el sábado una persona con conocimiento de la situación.

Prescott planea ver a un especialista el lunes, según la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque aún no se ha tomado una decisión sobre la cirugía.

Prescott se lesionó en la derrota ante Atlanta Falcons . Si es necesario operarse, será la segunda lesión de larga duración en cinco temporadas para el jugador de 31 años.

Cooper Rush comenzará en lugar de Prescott el domingo contra su rival de la NFC Este, Filadelfia (6-2).

Los Cowboys (3-5), actuales campeones de la división, llevan una racha de tres derrotas consecutivas y la lesión de Prescott pone en peligro su racha de tres años en los playoffs. Ya es casi seguro que se perderá al menos un mes.

Prescott estuvo fuera de los últimos 11 partidos por una fractura de tobillo en 2020, la temporada más reciente en la que Dallas no llegó a los playoffs. Se mantuvo en el juego después de lesionarse el tendón de la corva el fin de semana pasado, pero no jugó en el último cuarto.

Horas antes del inicio de la temporada, Prescott aceptó un contrato que lo convirtió en el primer jugador en ganar un promedio de 60 millones de dólares por año. Ese contrato de 240 millones de dólares entra en vigencia la próxima temporada.