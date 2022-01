Jerry Jones lamentó eliminación de Cowboys: 'Estoy extremadamente molesto y sorprendido'

Jerry Jones, dueño y gerente general de los Dallas Cowboys, no pudo ocultar su molestia por la eliminación de su equipo después de que lograron una extraordinaria marca de 12-5 durante la temporada regular en la que incluso rompieron varios récords individuales.

Los Cowboys cayeron ante San Francisco 49ers por 23-17 acabando con todas las espectativas de los aficionados por lo que Jones se dijo extremadamente molesto con el resultados.

"Estoy extremadamente, extremadamente molesto y sorprendido. Jamás imaginé que podíamos terminar de esta manera. Después de ver el desempeño en el campo, el marcador ni siquiera refleja lo que sucedió. Al final debo dar crédito a que los muchachos no se rindieron. Pero ya estaba perdido. Pido perdón a los fans a nombre de ellos", declaró Jones al final del partido.

El dueño de los Vaqueros lamentó la actuación del mariscal, Dak Prescott por el mal partido realizado por un jugador que cobra 40 millones de dólares al año.

"Cuando tienes esta combinación de jugadores juntos, debes tener éxito. Han habido algunos buenos quarterbacks que no han avanzado en los playoffs. Esto me enferma, somos uno de ellos. Realmente me siento enfermo. Estoy sorprendido y enfermo de lo que hicieron", lamentó.

