NFL: ¿Los Cowboys ya piensan en la revancha contra Eagles? Dak Prescott manda recado a Filadelfia

Para Dak Prescott y los Cowboys de Dallas fue necesaria la racha actual de cuatro victorias para llegar con esperanzas de alcanzar a los Eagles de Filadelfia, líderes de la División Este de la NFC, en el encuentro de la revancha.

Ahora los Cowboys (9-3) tendrán un pequeño receso antes de enfrentar a los Campeones defensores de la NFC y monarcas divisionales el 10 de diciembre. Parte del tiempo lo pasarán observando la revancha de trono de la Conferencia entre Filadelfia y los 49ers de San Francisco este domingo.

Los Eagles (10-1) han ganado con marcadores cerrados ante Kansas City y Buffalo, dos de los mejores de la Conferencia Americana, para mantener esa empilada ventaja de dos triunfos sobre Dallas, la cual tienen desde que propinaron a los Cowboys su última derrota, un 28-23 en Filadelfia.

"El enfoque de seguir nuestra propia carrera es lo que nos ha hecho no perder un juego", dijo Prescott. "No tratamos de verter nuestras emociones esperando a que ellos ganen o pierdan. Ellos han sacado unos juegos muy cerrados, pero eso no es para nuestro enfoque o para asombrarnos".

El enfoque estará en descansar esta semana después de que los Cowboys terminaron un lapso de tres juegos en 12 días que usualmente tienen cerca del Día de Acción de Gracias, el juego de día festivo que han albergado casi todos los años desde 1966.

