Dolphins: Tagovailoa admitió que estuvo por debajo de su nivel en su primera temporada

Tua Tagovailoa vivió su primera temporada en la NFL con los Dolphins, donde admitió que estuvo por debajo de su mejor nivel.

“Describiría mi temporada de novato como por debajo del promedio. Esta pasada campaña no estuvo por encima de las expectativas que tenía de mí mismo”, mencionó en Sirius Mad Dog Radio.

Sobre los rumores que ponen a Deshaun Watson en Miami, el jugador de 22 años aseguró no haberlos escuchado hasta que se lo contó su agento y añadió que esa decisión no está en sus manos.

“Esa será una decisión para la organización de Dolphins. Como lo he dicho, no puedo controlar las cosas que no controlo. Lo que puedo hacer es trabajar duro”, agregó.

De igual forma, Tagovailoa espera que Miami apueste todo por él como jugador franquicia.

“En mi cabeza y mi corazón, eso espero”, contó. “Como se dieron las cosas el año pasado, siempre debes probarte a ti mismo que lo puedes hacer mejor, y quiero hacerlo mejor”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GRONKOWSKI PREVIO AL SUPER BOWL LV: 'KELCE ES MEJOR CADA AÑO Y LO SEGUIRÁ SIENDO'