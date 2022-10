El mariscal de campo de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, dio un pequeño paso el miércoles para regresar al futbol.

Tagovailoa, quien ha estado en el protocolo de conmociones cerebrales desde el 29 de septiembre, volvió a practicar con una capacidad limitada, aunque no jugará el domingo contra los Minnesota Vikings.

“Extrañamos su personalidad. Es un tipo en el que confiamos”, dijo el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel.

El entrenador dijo que hay un "escenario" en el que Tagovailoa podría ser dado de alta médicamente esta semana, pero el mariscal de campo tomará las cosas con calma, ejercitándose y lanzando individualmente.

“No ha hecho nada en el campo de futbol durante literalmente dos semanas”, dijo McDaniel. “Eso no sería justo para el jugador. Eso no sería justo para el equipo. No me siento cómodo poniéndolo en esa situación”.

Durante la parte de la práctica vista por los medios, se pudo ver a Tagovailoa estirándose, riéndose con los entrenadores y compañeros de equipo, y lanzando el balón junto al mariscal de campo novato, Skylar Thompson.