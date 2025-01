Jets acuerdan con ejecutivo de Broncos, Darren Mougey, para ser su gerente general

Los Jets de Nueva York llegaron a un acuerdo con el subdirector general de los Broncos de Denver, Darren Mougey, para que se convierta en su gerente general. Ocupando el puesto que dejó libre Joe Douglas.

Los Jets despidieron al gerente general Joe Douglas en noviembre, tras haber iniciado la temporada con un récord de tres victorias y ocho derrotas, una semana después de despedir a Rober Saleh. Douglas se desempeñaba como gerente general de los Jets desde 2019.

Despidieron a Douglas en noviembre | AP

Darren Mougey, de 39 años, ha trabajado como principal asistente del gerente general de los Broncos, George Paton, durante las últimas tres temporadas. Mougey, quien reemplaza al despedido Joe Douglas en Nueva York, se unirá al nuevo entrenador de los Jets, Aaron Glenn, en el intento de revitalizar la franquicia.

Se une a Glenn en los Jets | AP

Mougey ha ocupado varios cargos en la oficina principal de Denver desde que se unió al equipo como pasante de scouting en 2012. Antes fue quarterback suplente detrás del actual entrenador de los Vikings, Kevin O’Connell, en la Universidad Estatal de San Diego. Mougey fue director de personal de jugadores en Denver en 2021 antes de ser promovido a subdirector general.

Ahora Glenn y Mougey buscarán llevar a los Jets a su primera temporada con récord ganador desde 2015 cuando fueron segundos en su división con una marca de 10-6 pero se perdieron la postemporada.

