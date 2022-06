Tyreek Hill, recibió amenazas de muerte por comentarios sobre Patrick Mahomes

Después de declarar que Tua Tagovailoa es un quarterback más certero que Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs en su podcast ‘It Need To be Said’, Tyreek Hill confesó que recibió amenazas por esa frase.

“Por cierto, recibí amenazas de muerte. En cada una de las cuentas de redes sociales que tengo recibí amenazas de muerte, lo cual es ridículo, pero lo amo”, dijo el nuevo receptor de Miami Dolphins.

Fue en el segundo episodio de su podcast donde señaló que el mariscal de campo de Miami es mejor que el de Kansas City, pues en su estadía en dicho equipo pudo comprobar eso.

“Todos sabemos que Patrick Mahomes es grandioso, pero ahora estoy en una nueva temporada con un nuevo quarterback que trata de ir en la misma dirección que Patrick y liderar su equipo hacia el Super Bowl. Aún no está consagrado, pero creo en él”, dijo el receptor en dicho episodio.

