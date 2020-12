Eagles: Carson Wentz, a la banca; Jalen Hurts, nombrado QB titular

Jalen Hurts será el quarterback titular para los Philadelphia Eagles el próximo domingo, mientras Carson Wentz será enviado a la banca.

El entrenador de los Eagles, Doug Pederson, hizo el anuncio este martes e insistió que la decisión era suya, a pesar de que el contrato de cuatro años y 128 millones de dólares de Wentz comienza en 2021. Hurts reemplazó a Wentz en el tercer cuarto de la derrota por 30-16 ante Green Bay y completó 5 de 12 pases para 109 yardas, un touchdown, una intercepción y se llevaron tres capturas.

“Carson está como todos nosotros en este momento, está decepcionado. Está frustrado", dijo Pederson. “Ha sido un profesional a través de todo. Apoya a sus compañeros y eso es lo que quieres ver de él, el líder del equipo. Sé que a veces el mariscal de campo tiene mucha culpa como el entrenador en jefe. Es lo bueno con lo malo. No se trata de Carson Wentz. No se trata de una persona. Sabemos que tenemos problemas a la ofensiva y ha sido una lucha para nosotros toda la temporada. Ahí es donde reside un poco la frustración, pero él ha sido un profesional y no esperaría nada menos".

Pederson y Wentz llegaron a Philadelphia en 2016. Llevaron a los Eagles al único título de Super Bowl de la franquicia en 2017. Wentz tenía marca de 11-2 antes de que una lesión de rodilla lo obligara a ver a Nick Foles liderar a los Eagles en los Playoffs y en la victoria sobre New England.

Pero esta temporada Wentz tiene un índice de pasador de 72.8, el más bajo de su carrera, y 19 pérdidas de balón, incluidas 15 intercepciones. La línea ofensiva agotada por las lesiones ha permitido 53 capturas, y sus receptores jóvenes e inexpertos a menudo no están abiertos.

Hurts fue seleccionado en la segunda ronda con selección 53 general de este año cuando los Eagles tenían necesidades mucho más urgentes. Ahora, el subcampeón del Trofeo Heisman 2019 tiene su primera oportunidad como titular de la NFL.

