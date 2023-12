Falcons y Arthur Smith reciben multa por manejo de reporte de lesionados

La NFL ha multado a los Atlanta Falcons, con 75 mil dólares, y su entrenador en jefe, Arthur Smith, con 25 mil dólares, por el manejo del reporte de lesionados antes de su enfrentamiento contra los Tampa Bay Buccaneers en octubre.

La liga inició la investigación después de que Bijan Robinson, quien no figuraba en el informe, apenas participó en el juego y reveló problemas de salud, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de la información por parte del equipo.

Arthur Smith abordó la situación y señaló que no fue una controversia y destacó que la comunicación con la liga fue transparente y que comprenden el punto de vista de ambas partes. Smith subrayó que están comprometidos a aprender de la experiencia.

Robinson, a pesar de estar activo en el juego, apenas tuvo participación debido a problemas de salud. Después del partido, dijo sentirse "fuera de sí" y experimentar dolores de cabeza.

Smith indicó que la situación sirvió como una lección, y que la franquicia y la liga entendieron mutuamente sus perspectivas. Aseguró que no hubo intenciones de manipular la información y que están comprometidos a ser más transparentes en el futuro.

"Hay una investigación y normalmente debes responder con una carta. No fue como un caso judicial, no se le dedicó mucho tiempo", expresó Smith. "Así es como lo interpretamos. Esta era nuestra intención. No se hizo nada para tratar de jugar con algo así y entendí su punto de vista. Así que aprendimos la lección", dijo en conferencia de prensa.

