NFL: Giants y Jevon Holland acuerdan contrato por 45.3 millones de dólares

El ex safety de los Miami Dolphins Jevon Holland acordó un contrato de tres años y 45,3 millones de dólares con los New York Giants, dijo el martes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque los equipos no pueden contratar agentes libres hasta el miércoles, el inicio del nuevo año de la liga, dijo que el acuerdo de Holland incluye 30,3 millones de dólares garantizados.

Números con Dolphins

Holland, seleccionado en la segunda ronda del draft de Miami en 2021, fue titular en 57 partidos con los Dolphins en cuatro temporadas.

El nacido Coquitlam, Canadá, tiene cinco intercepciones y promedia 85 tackles por año.

Holland, de 25 años, tiene 301 tackles, cinco intercepciones, cinco balones sueltos forzados, cinco sacks, todo esto en 60 juegos con los Miami Dolphins.

Paulson Adebo

Los Giants han reforzado su secundaria en la agencia libre, sumando a Holland y al esquinero Paulson Adebo.

