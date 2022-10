NFL: Eagles mantiene su invicto tras derrotar a Jaguars en el regreso de Pederson a Filadelfia

Miles Sanders corrió para 134 yardas y dos touchdowns, Jalen Hurts lanzó para 204 yardas y corrió para una anotación y los invictos Eagles arruinaron el regreso del exentrenador Doug Pederson a Filadelfia al vencer el domingo 29-21 a los Jacksonville Jaguars.

Trevor Lawrence lanzó para 174 yardas y dos touchdowns a Jamal Agnew. Lawrence fue despedido en la serie final del juego que selló la victoria de los Eagles. Fue uno de los cuatro balones sueltos perdidos por el mariscal de campo de segundo año.

Pederson, quien dirigió a los Eagles a una victoria en el Super Bowl 52 sobre New England, recibió una ovación de pie de los fanáticos que desafiaron un domingo lluvioso y ventoso cuando fue presentado antes del juego. La cámara hizo un corte en las pantallas gigantes de la pancarta de los campeones mundiales de 2017 que cuelga sobre la cubierta superior del Lincoln Financial Field. Pederson se mezcló con algunos de sus ex jugadores en el campo antes del partido y los empleados del estadio lo saludaron calurosamente cuando entró al estadio.

Fue despedido menos de tres años después de llevar a los Eagles al Super Bowl. Aproximadamente 13 meses después, Pederson fue contratado en Jacksonville.

Pederson, quien ya tenía una estatua de él y el ex QB Nick Foles erigida afuera del Linc, parece tener a los Jaguars (2-2) al menos moviéndose en la dirección correcta.

El entrenador Nick Sirianni, reemplazo de Pederson, tiene a los Eagles (4-0) jugando como un equipo que podría tener que dejar espacio en las vigas para más pancartas.

Los Eagles tuvieron un comienzo abismal: Andre Cisco interceptó un pase de Hurts y devolvió 59 yardas para un TD, y un hoyo de 14-0 después del primer cuarto antes de comenzar a jugar como el único equipo invicto en la NFL.

En la primera serie del segundo cuarto, Lawrence perdió el agarre de la pelota mojada cuando se apresuró en cuarta oportunidad y perdió el balón. Fletcher Cox se recuperó y los Eagles se pusieron a trabajar.

Hurts tuvo un pase de TD de 10 yardas anulado en una llamada de interferencia de pase que los empujó de regreso a las 20. No hubo problema para Hurts, jugando como uno de los primeros candidatos a MVP. Corrió prácticamente sin ser tocado por el medio, recibió un golpe aplastante en la línea de gol y avanzó para un touchdown. Fue su cuarto touchdown terrestre de la temporada.

Sanders empató con una carrera de touchdown de 10 yardas, parte de su esfuerzo de 58 yardas en la primera mitad. Sus 58 yardas se destacaron contra una defensa de los Jaguars que había permitido 55 yardas terrestres por juego, el mínimo de la liga.

Pero rápidamente se convirtió en uno de esos días para Jacksonville.

Lawrence, quien lanzó un pase de anotación de 4 yardas a Agnew en el primer cuarto, perdió el balón al final del segundo cuarto y el apoyador Hasson Reddick recuperó el balón. La pérdida de balón de Lawrence nuevamente condujo a una anotación de Eagles, la de la ventaja, para siempre.

Pero fue la fe de Sirianni en Hurts lo que los llevó adelante. En cuarta y 1 en Jacksonville 12, Hurts apretó 2 yardas con un chivato. Fue la tercera conversión en cuarta oportunidad del juego y preparó la anotación de 10 yardas por tierra de Kenneth Gainwell. Jake Elliott falló el punto extra y los Eagles ganaban 20-14.

Elliott cojeó en el campo, pateó un gol de campo de 28 yardas en el tercero para una ventaja de 23-14 y salió corriendo con cautela en el tercero. Sanders tuvo una carrera de touchdown de cinco yardas en el cuarto.

Lawrence golpeó a Agnew para un touchdown de 8 yardas en el cuarto que hizo el 29-21.

