Philadephia Eagles cae ante los Jets en el último cuarto y termina su invicto

Otra campanada más. Se terminaron los equipos invictos en la temporada 2023 de la NFL, ya que los Philadelphia Eagles perdieron 14-20 frente a los New York Jets. Con cuatro robos de balón de la defensiva, el equipo de la “Gran Manzana” consiguió su tercera victoria en el juego que se llevó a cabo en el Metlife Stadium.

Con una jugada controvertida, Jalen Hurts puso arriba a su equipo 7-0. Luego apareció Greg Zuerlein para anotar desde la yarda 43 el gol de campo y descontar en el marcador. No obstante, Hurts conectó con D’Andre Swift, quien de una manera impresionante se metió hasta la zona de anotación. Otros dos goles de campo de los de Nueva York se fueron al descanso de medio tiempo 14-9.

En la segunda parte, los de Nueva York le metieron presión a su rival, primero con un gol de campo en la yarda 16 de Zuerlein. Y cuando faltaban un minuto con 46 segundos llegó Breece Hall para hacer su segundo TD del año y así terminar con el último equipo que no conocía la derrota en la actual temporada.

Los New York Jets tendrán su siguiente partido de Temporada Regular de la NFL el 29 de octubre contra New York Giants en el MetLife Stadium. Por su parte, los Philadelphia Eagles tendrán su siguiente encuentro el 22 de octubre contra Miami Dolphins en el Lincoln Financial Field.

