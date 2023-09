Aaron Rodgers, podría sorprender a todos con un regreso notable al campo de juego esta temporada, a pesar de haber sufrido una lesión en el tendón de Aquiles en el primer partido de la temporada con los Jets contra Bills.

Informes recientes sugieren que no se descarta su regreso antes del Super Bowl en febrero, y el veterano mariscal de campo se muestra optimista a pesar de la incertidumbre que rodea su lesión.

El incidente ocurrió el pasado 11 de septiembre, cuando Rodgers se lastimó en solo cuatro jugadas de su debut con los Jets. En ese momento, las perspectivas parecían sombrías, y su ausencia durante toda la temporada se consideraba una posibilidad real. Incluso se cuestionaba su futuro en la NFL debido a la gravedad de la lesión.

Sin embargo, según ESPN, "no está descartado" que Aaron regrese antes de lo pensaod. A pesar de que no ha establecido un plazo definitivo para su regreso, no descarta la posibilidad de volver antes de lo esperado.

Rodgers comentó sobre su lesión y la especulación en torno a su regreso. Cuando se le preguntó si podría regresar en esta temporada, el jugador de 39 años respondió en tono humorístico: "Creo que, como dijo Kevin Garnett, todo es posible", dijo en The Pat McAfee.

Aunque la posibilidad de un regreso de Rodgers sigue siendo incierta, su actitud optimista y su trabajo duro en la rehabilitación mantienen viva la esperanza de sus seguidores y de la NFL en general.

