NFL: Teddy Bridgewater, QB de Lions, anuncia su retiro de los emparrillados

El quarterback de Detroit Lions, Teddy Bridgewater, anunció que su carrera dentro de los emparrillados llega a su fin y tiene planeado retirarse cuando termine la presente temporada de NFL.

Bridgewater no ha sido utilizado constantemente en el año como suplente de Jared Goff en el equipo, y apareció solamente en un partido en el triunfo de los Lions ante Carolina Panthers en la Semana 5, aunque el jugador de 31 años aclaró que no tiene ningún problema con su rol en el equipo, según información de ESPN.

"Lo que sea que estaba destinado a mí, se desarrolló exactamente de la manera en que estaba previsto", dijo Bridgewater a Free Press. "Y sigo con esa mentalidad todos los días, y realmente aprecio estar en mi décimo año. Les digo a todos que este es mi último año, y simplemente estoy disfrutando todo".

Bridgewater fue elegido en la primera ronda del Draft de 2014 por los Minnesota Vikings, pero una lesión de ligamento anterior cruzado y una dislocación de rodilla en el training camp de 2016, provocaron que se perdiera la temporada y parte de 2017, para posteriormente salir de los Vikings.

Jugó dos años para los New Orleans Saints, y dos más para Carolina y una con los Denver Broncos, además de haber sido el suplente de Tua Taigovaloa con los Miami Dolphins la temporada anterior.

"Cuando me lastimé, me di cuenta de que sólo soy jugador de futbol americano durante tres horas un domingo por la tarde", dijo Bridgewater. "Fuera de eso, soy Theodore Bridgewater, así que puse todo en perspectiva, y realmente me ayudó a no tener que pensar en dejar de ser titular. Mi propósito es más grande que el futbol americano, que es sólo una plataforma que tengo", contó.

