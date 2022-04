NFL Draft: 49ers eligió a Drake Jackson en su primera selección de este 2022

Finalmente, San Francisco tuvo una selección en el Draft de 2022. Tuvo que llegar hasta el segundo día de acción, ya que no tenían Pick de primera ronda, pues lo intercambiaron en 2021 para subir al tercero global y tomar a Trey Lance. Con la posición 61 de este nuevo Draft, los 49ers seleccionaron al híbrido de linebacker y liniero defensivo, Drake Jackson, de la University of Southern California.

Con su primera selección en este 2022, los 49ers escogieron reforzar su defensiva. Drake Jackson es un excelente prospecto, pues puede jugar tanto como linebacker como edge. Es veloz, tiene un spin-move destacable y encaja con el sistema defensivo de San Francisco. En conferencia de prensa, minutos después de ser seleccionado, el joven de 21 años habló sobre sus sensaciones al recibir la famosa llamada telefónica:

“Se sintió como si se salió el alma de mi cuerpo. No podía creerlo. He dedicado toda mi vida a este momento, todo lo que he hecho. Mi vida siempre ha girado en torno al futbol, desde que tengo memoria. Es una oportunidad única y no lo puedo creer”, declaró.

Jackson se mostró más que contento al hablar sobre su nuevo compañero de equipo, el estelar Nick Bosa y aseguró que no puede esperar a conocerlo y entrenar con él:

“Espero que él (Bosa) este igual de emocionado de ser mi compañero. Quiero estrecharle la mano y no puedo esperar a hablar y entrenar con él día a día, crecer y ser un monstruo en la línea junto a él. Nick instaura miedo en los tackles y quiero hacer lo mismo. Su filosofía es simple: no le da miedo ensuciarse las manos para conseguir lo que quiere y yo pienso lo mismo”, comentó Jackson.

Con apenas 21 años, el propio Jackson declaró que no ve su juventud como una debilidad: “Ser joven es un beneficio. Tengo más tiempo para aprender y crecer, sigo en fase de aprendizaje y puedo absorber mucho con los jugadores de 49ers”, finalizó.

En la temporada colegial de 2021, Drake Jackson finalizó con 37 tackleadas, ocho de ellas para pérdida de yardas, 5.0 capturas de mariscal, además de conseguir una intercepción.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL DRAFT 2022: ¿CUÁLES FUERON LAS MEJORES SELECCIONES DE LA PRIMERA RONDA?