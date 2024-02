Usher se lució con el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2024

El Show de Medio tiempo del Super Bowl LVIII a cargo de Usher no decepcionó, pues el cantante estadounidense deleitó con sus más grandes éxitos y un espectáculo de luces a los miles de asistentes al Allegiant Stadium de Las Vegas, así como a los millones que lo vieron por televisión en todo el mundo.

¿Cuál fue el setlist de Usher en el Show de Medio Tiempo?

‘Caught Up’, ‘U Dont Have To Call’, ‘Superstar’, ‘Love In This Club’, ‘If I Aint Got You’ y ‘My Boo’ (con Alicia Keys), ‘Confessions’, ‘Let It Burn’, ‘U Got It Bad’, ‘Bad Girl’ (con HER), ‘OMG’ (con Will.I.AM), ‘Turn Down For What’ (Lil Jon), ‘Yeah!’ y ‘A-Town Stomp’ (con Lil y/Ludacris) fueron las canciones del setlist que interpretó Usher en su show que duró alrededor de 13 minutos y en el que tuvo cuatro cambios de vestuario.

¿Qué artistas estuvieron invitados al Show de Medio Tiempod e Usher?

Entre las sorpresas que ofreció este espectáculo, estuvo la aparición como invitada especial del cantante canadiense Alicia Keys, amiga personal de Usher y con quien cantó el tema ‘If I Aint Got You' y 'My Boo'. Además, también salieron a escena los rapero Ludacris y Lil Jon para la canción 'Yeah!', mientras que con HER cantó 'Bad Girl' y con Ladacris y Lil Jon 'Yeah!' y 'A-Town Stomp’.

En redes sociales las reacciones al Show de Medio Tiempo que dio Usher en el Super Bowl LVIII no se hicieron esperar, habiendo opiniones divididas, pues mientras para unos el espectáculo fue 'muy bueno', para otros no alcanzó la categoría ni de ‘aceptable’ al considerarlo de 'regular a malo', recalcando algunas fallas de audio que hubo al inicio; hubo unos más quienes destacaron más el show de luces y la escenografía, al igual que la participación como invitada especial de Alicia Keys.

