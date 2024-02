Super Bowl 2024: ¿Qué artistas pueden aparecen junto Usher en el medio tiempo?

Con el Super Bowl 2024 a la vuelta de la esquina, los fanáticos del futbol americano y la música están ansiosos por conocer más detalles sobre el esperado espectáculo de medio tiempo. Usher, el icónico cantante y bailarín, ha dejado entrever que su actuación promete ser inolvidable, pero ha mantenido en secreto los nombres de los artistas que podrían unirse a él en el escenario del Allegiant Stadium.

Usher, quien ha tenido grandes éxitos como "Yeah!", "Burn" y "DJ Got Us Fallin' in Love", ha expresado su deseo de crear un espectáculo que celebre su trayectoria musical. "¿Por cuáles canciones me conoce la gente, qué canciones han sido una celebración de todo el viaje?", reflexionó el artista.

Aunque Usher no ha revelado directamente quiénes serán sus invitados especiales, ha insinuado que serán personas con las que ha colaborado en el pasado. Esto ha llevado a especulaciones emocionantes sobre quiénes podrían acompañarlo en el escenario.

“Definitivamente, he pasado por muchas ideas de quién podría pasar este momento conmigo. Sin embargo, eso no lo reduce, dadas todas las personas con las que ha colaborado, desde Beyoncé hasta Mónica, Nicki Minaj y Lil Jon”, reveló el artista estadounidense.

Entre los rumores más destacados, se encuentra la posibilidad de que Justin Bieber se una al espectáculo de medio tiempo junto a Usher. Además, nombres como David Guetta, Ludacris, Pitbull e incluso la presencia de Alicia Keys han sido mencionados como posibles invitados.

Cabe recordar que está no es la primera vez que Usher estará en un Super Bowl pues el cantante fue uno de los invitados del 2011 junto con Black Eyed Peas, will.i.am.

