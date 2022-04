NFL: Colts firmaron al esquinero Stephon Gilmore

Los Indianapolis Colts esperaron pacientemente para causar sensación en la agencia libre. Ahora están creando algunas ondas importantes.

Ahora consolidaron su secundaria al firmar al Jugador Defensivo del Año 2019 de la NFL, Stephon Gilmore, con un contrato de dos años, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló bajo condición de anonimato porque no se había anunciado el contrato con el esquinero cinco veces elegido al Pro Bowl.

La secundaria de Indy necesitaba ayuda después de que el gerente general Chris Ballard optara por no volver a firmar al esquinero de 31 años Xavier Rhodes, tres veces jugador de Pro Bowl que tuvo problemas en 2021, y cambió a Rock Ya-Sin a Los Vegas Raiders a cambio de 2017. El ala defensiva de Pro Bowl, Yannick Ngakoue, el mes pasado.

Todavía tienen al esquinero de Pro Bowl, Kenny Moore II, quien cubre principalmente a los receptores de ranura, y a los profundos titulares Khari Willis y Julian Blackmon.

También agregaron al profundo agente libre Rodney McLeod el jueves. La intercepción de McLeod contra Washington en diciembre pasado ayudó a Filadelfia a llegar a los Playoffs.

“Estos muchachos han llegado a los playoffs, saben lo que se necesita. Ahora es cómo podemos llegar al siguiente paso, y ese próximo paso es jugar por un título mundial”, dijo McLeod a los periodistas locales el jueves. “Para eso todos jugamos este deporte y eso es lo que espero con ansias”.

Los Colts claramente creen que el jugador de 31 años aún puede jugar a un alto nivel a pesar de aparecer en nueve juegos durante una temporada 2021 plagada de lesiones que incluyó ser cambiado de Nueva Inglaterra a Carolina.

La mejor temporada de Gilmore llegó en 2019, cuando tuvo seis intercepciones y 20 pases defendidos, ambos máximos personales. Tiene 427 tacleadas y 27 intercepciones en su carrera de 10 años.

