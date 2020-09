Cowboys: Dak Prescott batalla contra la ansiedad y la depresión

El quarterback de los Dallas Cowboys, Dakota Prescott, reveló que se encuentra batallando contra la ansiedad y la depresión y que incluso buscó ayuda en la temporada baja de la NFL para superar estos males.

"Cuando tienes pensamientos que nunca habías tenido, es una oportunidad de darte cuenta y reconocer la vulnerabilidad que tienes. Hablé con mi familia, con la gente a mi alrededor y algunos ya habían lidiado con eso antes y pude tener esas pláticas y buscar a más gente", reveló el mariscal de campo

"Ser abierto al respecto y no contener esos sentimientos fue una de las mejores cosas para mí", añadió.

La reciente muerte de su hermano Jace, quien se suicidó en abril pasado, así como el temor por la pandemia de Coronavirus, han afectado a Prescott.

"Obviamente fueron lágrimas, lágrimas y más lágrimas. Intenté recopilar lo que había sucedido y quería preguntar por qué por muchas razones y por mucho que quieras preguntar por qué, sé que mi hermano tenía muchas cargas sobre sí", aseguró Dak en un capítulo de 'In Depth with Graham Bensinger' que saldrá al aire el fin de semana.

"Soy una persona extrovertida. Soy alguien a quien le gusta estar con la gente. Me gusta inspirar, me gusta poner sonrisas en la cara de la gente todos los días y me gusta ser líder. Cuando te arrebatan eso sólo porque estás forzado a hacer cuarentena y no puedes estar con la gente como quisieras sí es difícil", confesó.

