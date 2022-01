NFL: Aaron Rodgers aseguró que una vez que se retire no volverá a los emparrillados

El quarterback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, dijo que no se ve regresando del retiro una vez que concluya su carrera.

Rodgers niega haber decidido si volverá con los Packers o si buscará un canje o se retirará. El tres veces Jugador Más Valioso dio más detalles sobre su futuro el martes en el programa “The Pat McAfree Show” en YouTube y SiriusXM.

"Una cosa que no haré, de ninguna manera, será retirarme y regresar un año después", indicó el jugador. "No tengo ningún deseo de hacerlo. No tiene sentido".

Rodgers fue elegido All-Pro este año y jugó lo suficientemente bien para ser considerado candidato a su cuarto trofeo al Jugador Más Valioso. Sin embargo, enfrentó muchas dificultades el sábado, cuando los Packers cayeron por 13-10 ante los 49ers de San Francisco en la Ronda Divisional de los Playoffs.

Rodgers, de 38 años, dijo que intentará decidir sobre su futuro antes de marzo, cuando inicie la agencia libre. El pasador dio como fecha finales de febrero, cuando los equipos pueden comenzar a otorgar etiquetas de jugador franquicia a potenciales agentes libres.

"Creo que es suficiente tiempo para tomar una decisión", dijo Rodgers. "No quiero ponerme una fecha límite, pero insisto: quiero ser sensato por Devante y otros chicos que tienen que tomar decisiones sobre su futuro".

