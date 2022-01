Aaron Rodgers: La historia de amor y odio que lo liga con los 49ers

La historia de Aaron Rodgers con los San Francisco 49ers ha estado ligada pese a no jugar con ellos y este sábado sumará otro capítulo, uno que puede acercarlo a ganar su segundo anillo de Super Bowl. A-Rod nació en Chico, California, y comparte con Tom Brady, otro oriundo de este estado, la afición por los gambusinos, por lo que creció con el deseo de jugar para la misma organización de Joe Montana y Steve Young, pero fue despreciado.

En el año 2005, los 49ers tenían la primera selección del Draft y nada mejor para iniciar la reconstrucción que un quarterback. Rodgers jugó para la Universidad de California por lo que era ampliamente conocido y el hombre ideal para llegar al equipo de la Bahía, pero la organización optó por Alex Smith.

Por su parte, Rodgers, con cara de fastidio, tuvo que esperar hasta la posición 24 para ser elegido por Green Bay. La decisión no fue la correcta pues Smith, ya retirado, sólo comandó a los gambusinos a una temporada de Playoffs."No tan desilusionado como estarán los 49ers por no haberme seleccionado", respondió de forma contundente el tres veces Jugador Más Valioso de la LIga, ganador del Super Bowl XLV y 10 veces seleccionado al Pro Bowl, al ser cuestionado sobre su sentir tras ser desairado.

En temporada regular el #12 ha enfrentado a los 49ers en nueve ocasiones (6-3), con 20 pases a las diagonales y sólo dos intercepciones, además

de 2 mil 597 yardas aéreas. La situación cambia drásticamente cuando en Playoffs, pues en tres compromisos ha perdido los tres, con 760 yardas, cinco anotaciones y tres entregas de balón.

Previo al 2021 Rodgers mostró su deseo de salir de los Packers y uno de sus posibles destinos era San Francisco. Si el jugador mantiene esa idea de no jugar más para los Cabeza de Queso, quizá mañana pueda echar a su gran amor.

