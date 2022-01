Héctor Zepeda: 'No es necesario salir del Tec para brincar a la NFL'

Van tres años al hilo en que un jugador del ITESM Campus Monterrey llega al International Player Pathway de la NFL, luego de que hace unos días, se informó que el liniero ofensivo, Héctor Zepeda, era uno de 13 seleccionados a tomar parte en este programa, pero el jugador apunta a que en México hay muchísimo talento de otras instituciones que en un futuro ojalá puedan tener la misma oportunidad.

Anteriormente Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, ambos linieros ofensivos, y egresados de Borregos Monterrey, pasaron por el mismo proceso, para ahora ser parte de los equipos de prácticas de Cowboys y 49ers respectivamente.

“No pienso que necesariamente tengas que estar en el Tec para brincar a la NFL, la meta del Tec pues no es ser un semillero, sino que los jugadores logren mediante su beca deportiva acabar la escuela. Si bien yo creo que se han venido haciendo las cosas bien y se han brindado oportunidades a gente que hemos estado en el Tecnológico, no pienso que necesariamente debas estar en el Tec para buscar una oportunidad. En el Combine de Monterrey estuvimos 10 mexicanos de distintas instituciones”, apuntó en charla con RÉCORD.

El 31 de enero y durante las siguientes 10 semanas, Héctor tomará parte en el IPP, donde junto a los otros talentos mostrarán todas sus cualidades como jugadores de futbol americano, y la lista se reducirá a unos cuantos, los cuales serán asignados a una franquicia de la NFL.

Por el momento el nacido en Tijuana, Baja California, con 1.95 metros de altura y 130 kilos de peso, no ha dejado de hablar con sus dos excompañeros de institución académica, incluso con Rolando Cantú, otro egresado del Borregos Salvajes, y que se convirtió en el primer mexicano salido de ONEFA que juega en NFL. Todos le han dicho que, sobre todas las cosas, viva al máximo esta oportunidad.

“Con los tres tengo comunicación constantemente, Rolando ha sido muy buen mentor durante estos meses y bueno Alfredo e Isaac pues siempre hemos hablado porque jugamos juntos en el Tec y siempre hemos sido muy buenos amigos, he estado recibiendo consejos de ellos y básicamente siempre me dicen que disfrute la experiencia que es algo que no se vive dos veces, entonces que aprenda todo lo que pueda y que en mí no quede”, afirmó.

Zepeda estuvo recientemente en el encuentro de Playoffs donde San Francisco eliminó a Dallas y la atmósfera que se vivió ese día es algo que ahora quiere probar de primera mano.

“Nunca había ido a un juego de Playoffs de la NFL y luego en Dallas donde la afición es una de las más fuertes en la NFL, el estadio es impresionante y lleno. Y me dio mucho gusto porque en esos equipos están mis excompañeros”, refirió.

Zepeda es aficionado a los Baltimore Ravens pero cuando se trata de llegar a la NFL no importa la franquicia. Añadió que el estilo de Brandon Scherff, liniero ofensivo de Washington, es el que más le agrada y con el que espera compartir pronto un terreno de juego.

Otros jugadores del Tec campus Monterrey que llegaron a NFL:

Rolando Cantú

Ramiro Pruneda

Manuel Padilla

Eduardo Castañeda

Antonio Rodríguez

Isaac Alarcón

Alfredo Gutiérrez

