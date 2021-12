Green Bay: Aaron Rodgers no descarta el retiro tras el final de la temporada

Aaron Rodgers, quarterback de los Green Bay Packers, confesó este miércoles que no descarta la posibilidad de retirarse al final de esta temporada porque no quiere ser un jugador del montón.

"No descartaría retirarme, uno quiere poder jugar a un gran nivel, pero otra parte es no querer ser un jugador del montón", compartió el mariscal de campo en conferencia de prensa.

Hace una semana Rodgers, de 38 años, rompió el récord de más pases de anotación en la franquicia, llegó a 445, en una marca que pertenecía a Brett Favre con 442, una leyenda en Green Bay, tres veces MVP en la NFL, y ganador del Super Bowl XXXI con los Packers.

El portador del jersey número 12, con 17 años de experiencia en la NFL, reconoció que disfruta esta temporada en la que tiene a su equipo calificado a los Playoffs, pero analizará si es prudente seguir.

"Estoy disfrutando esta temporada por ser la que estamos jugando. ¿Jugar el próximo año?, tendré que pensarlo".

Los Packers son hasta la Semana 16 el mejor equipo de la liga con marca de 12 ganados y tres perdidos.

Desde principios de noviembre el pasador se fracturó un dedo de su pie izquierdo, lesión que le ha hecho perderse entrenamientos y cojear en algunos juegos por el dolor, que es, explicó, una de las situaciones a considerar para continuar su carrera.

"Este año me enseñó que puedo seguir, mantengo mi amor por el juego, soy súper competitivo, pero me he perdido entrenamientos, ha sido difícil estar en el campo. Tendré que ponderar muchas cosas al finalizar la temporada".

El mariscal de campo ganador del Super Bowl XLV con Green Bay subrayó que no tardará en transmitir su decisión al equipo.

"Estoy saboreando este año, no tardaré mucho en decidir. Hablaré con el equipo y tomaré una decisión. Será una decisión rápida", puntualizó.

