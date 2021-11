NFL: Raiders cortaron a Damon Arnette tras video en el que aparece armado y amenazando de muerte

Las Vegas Raiders renunciaron a la selección de primera ronda de 2020 Damon Arnette y ahora han cortado los lazos con las dos selecciones de primera ronda de ese Draft antes de la mitad de su segunda temporada debido a problemas fuera del campo.

El gerente general Mike Mayock calificó como una "decisión dolorosa" liberar a Arnette el lunes, pero dijo que era necesario en respuesta a una publicación en las redes sociales en la que Arnette blandía un arma y amenazaba con matar a alguien. Arnette también fue demandada por un accidente de atropello y fuga en 2020.

“Ha habido una serie de malas decisiones durante el último año, pero no podemos soportar el video de Damon con una pistola amenazando con quitarse la vida”, dijo Mayock. “El contenido era inaceptable, contrario a nuestros valores y nuestro propietario Mark Davis ha sido muy claro y muy consistente en que no es así como nos comportaremos en esta comunidad. En resumen, los Raiders no tolerarán este tipo de comportamiento ".

Arnette fue seleccionado en el puesto 19 en el draft para ser un esquinero titular con una selección adquirida en el canje de Khalil Mack a pesar de lo que Mayock llamó "preocupaciones importantes" sobre su carácter. Arnette fue calificado más bajo en la mayoría de las clasificaciones del Draft, pero los Raiders creyeron después de hablar con sus entrenadores en Ohio State que podrían desarrollarlo dentro y fuera del campo.

La decisión de eliminar a Arnette se produce menos de una semana después de que la selección general No. 12 Henry Ruggs III fuera liberada luego de un accidente fatal por DUI. Las autoridades dijeron que Ruggs conducía a 156 mph con un nivel de alcohol en sangre dos veces mayor que el límite legal en Nevada. Se enfrenta a varios delitos graves y a la cárcel si es declarado culpable.

