Steelers: Ben Roethlisberger podría disputar su último partido en Heinz Field

El próximo domingo en Heinz Field, Cleveland y Pittsburgh disputarán un partido con tintes de Playoffs, pues el que pierda quedará sin posibilidad de clasificar a Postemporada.

En caso de perder, Ben Roethlisberger estaría probablemente jugando su último partido en Heinz Field, ya que el último partido de temporada regular sería de visita ante Baltimore Ravens; incluso, en caso de ganar y clasificar a Playoffs luce imposible que los Steelers puedan disputar un partido como local en Postemporada por su marca de 7-7-1.

"No hablo en absolutos o de garantías, no es algo que haya hecho o que sea yo así, pero viendo todo el panorama, diría que todo apunta a que pueda ser el último partido de temporada regular. Tenemos alguna oportunidad de tener un partido de local en Playoffs si las cosas salen a nuestro favor, si nosotros hacemos nuestra parte y suceden las cosas que tendrían que pasar, pero en cuanto a temporada regular, todo apunta a que sería el último", refirió Roethlisberger.

"Siempre he sido alguien que cumple con todas sus obligaciones contractuales y no tengo contrato para la otra temporada. Supongo que de parte del equipo ya había indicios, pero yo no tenía nada definido, salvo dar todo en este partido y en esta temporada", agregó.

Roethlisberger también descartó que tras su retiro se plantee en algún momento volver como lo hizo Rob Gronkowski o como se ha planteado la posibilidad con Drew Brees o Philip Rivers tras los casos de coronavirus en Saints y Chargers.

"No, no creo que me llamarían para volver. He estado suficiente tiempo aquí. Estaba emocionado por la temporada y lo sigo estando, esto aún no termina. Tenemos un partido muy importante esta semana, será el más importante de la temporada. Iniciando el año, sentía que era un equipo especial. Sabíamos que íbamos a tener algunos obstáculos que superar, los hemos tenido, y hemos tenido otros impredecibles, pero así es la NFL", sentenció el Big Ben.

