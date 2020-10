NFL: Discusión con J.J. Watt originó salda de Bill O'Brien de Texans

Bill O'Brien fue destituido como head coach de los Houston Texans después de su derrota 31-23 ante los Minnesota Vikings y colocar su récord de temporada en 0 ganados y cuatro perdidos.

Sin embargo, más allá de los resultados, O'Brien "perdió" al equipo durante una práctica previa al juego ante los Vikings en la que habría discutido con el defensivo y estrella del equipo J.J. Watt, según informó ESPN.

"Fuentes confirmaron a ESPN que ocurrió una explosión verbal en la práctica hace dos semanas, con una fuente diciendo que el incidente fue cuando Bill O'Brien perdió al equipo", señaló la información.

Ante la salida del entrenador en jefe, J.J. Watt sólo se limitó a decir que espera un "nuevo comienzo", en el equipo durante la temporada regular.

"No voy a hablar sobre lo que ocurrió en la práctica o las conversaciones que se tuvieron o lo que sea", declaró J.J. Watt. "La situación es lo que la situación es y nosotros... En este momento tenemos un nuevo comienzo y tuvimos una buena práctica hoy, estamos esperando a Jacksonville", reveló el defensivo.

"Cuando estás 0-4, obviamente las cosas deben cambiar. Es decir, no estaba funcionando. Aprecio y respeto lo que tuvimos. Ganamos cinco títulos divisionales en seis años con Bill y aprecio eso y el tiempo, pero obviamente este año, estamos 0-4 y las cosas no estaban funcionando. Cuando tienes el talento que tenemos, específicamente en la posición de quarterback en esta liga, no podemos estar 0-4", agregó Watt.

