NFL: Titans contrató a Adrian Peterson

El líder terrestre de la NFL, Derrick Henry, será operado este martes por la mañana del pie derecho, y el head coach de Tennessee Titans, Mike Vrabel, aseguró que no tienen una fecha de regreso para el corredor

De esta forma los Titans estaban cerrando un trato para fichar al Jugador Más Valioso de 2012 y cuatro veces All-Pro Adrian Peterson al equipo de práctica con planes para promover al corredor de 36 años a la lista activa, según una persona con conocimiento directo de discusiones.

La persona habló con The Associated Press en términos de anonimato porque los Titans no han anunciado ningún acuerdo con Peterson, quien se encontraba inactivo.

NFL.com informó por primera vez que los Titans estaban contratando a Peterson.

"Hemos jugado contra Adrian, y sabes que obviamente tiene un currículum bastante sólido", dijo Vrabel cuando se le preguntó si los Titans trabajarían con Peterson.

