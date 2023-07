NFL: Así será el calendario de la Pretemporada 2023; la actividad inicia el 10 de agosto

¡La espera terminó! Después del campeonato de los Chiefs en el Super Bowl LVIII, te traemos toda la información que debes saber de cara a la próxima temporada del futbol americano profesional en Estados Unidos.

Esta es la lista de partidos de pretemporada de la NFL, con la Semana 1 dando inicio el jueves 10 de agosto, y termina el domingo 27 del mismo mes.

Antes de arrancar con los partidos de preparación, se llevará a cabo el tradicional partido del Salón de la Fama. que este año se disputará con los New York Jets y los Cleveland Browns, el jueves 3 de agosto, en Canton, Ohio.

Partidos de Pretemporada NFL

Semana 1

Jueves 10 de agosto

Houston Texans vs New England Patriots

Minnesota Vikings vs Seattle Seahawks

Viernes 11 de agosto

Green Bay Packers vs Cincinnati Bengals

Pittsburgh Steelers vs Tampa Bay Buccaneers

New York Giants vs Detroit Lions

Atlanta Falcons vs Miami Dolphins

Washington Commanders vs Cleveland Browns

Denver Broncos vs Arizona Cardinals

Sábado 12 de agosto

Tennessee Titans vs Chicago Bears

Indianapolis Colts vs Buffalo Bills

New York Jets vs Carolina Panthers

Jacksonville Jaguars vs Dallas Cowboys

Philadelphia Eagles vs Baltimore Ravens

Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams

Domingo 13 de agosto

Kansas City Chiefs vs New Orleans Saints

San Francisco 49ers vs Las Vegas Raiders

Semana 2

Jueves 17 de agosto

Cleveland Browns vs Philadelphia Eagles

Viernes 18 de agosto

Carolina Panthers vs New York Giants

Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons

Sábado 19 de agosto

Jacksonville Jaguars vs Detroit Lions

Miami Dolphins vs Houston Texans

Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers

Chicago Bears vs Indianapolis Colts

Tampa Bay Buccaneers vs New York Jets

Tennessee Titans vs Minnesota Vikings

Kansas City Chiefs vs Arizona Cardinals

New England Patriots vs Green Bay Packers

Denver Broncos vs San Francisco 49ers

Las Vegas Raiders vs Los Angeles Rams

Dallas Cowboysvs Seattle Seahawks

Domingo 20 de agosto

New Orleans Saints vs Los Angeles Chargers

Lunes 21 de agosto

Baltimore Ravens vs Washington Commanders

Semana 3

Jueves 24 de agosto

Pittsburgh Steelers vs Atlanta Falcons

Indianapolis Colts vs Philadelphia Eagles

Viernes 25 de agosto

Detroit Lions vs Carolina Panthers

New England Patriots vs Tennessee Titans

Los Angeles Chargers vs San Francisco 49ers

Sábado 26 de agosto

Seattle Seahawks vs Green Bay Packers

Cleveland Browns vs Kansas City Chiefs

Arizona Cardinals vs Minnesota Vikings

Buffalo Bills vs Chicago Bears

New York Jets vs New York Giants

Cincinnati Bengals vs Washington Commanders

Baltimore Ravens vs Tampa Bay Buccaneers

Miami Dolphins vs Jacksonville Jaguars

Los Angeles Raiders vs Dallas Cowboys

Los Angeles Rams vs Denver Broncos

Domingo 27 de agosto

Houston Texans vs New Orleans Saints

Será hasta el jueves 8 de septiembre de 2023 cuando los aficionados al futbol americano profesional podrán disfrutar de otro partido de temporada regular.

El calendario dará inicio con la aparición de los campeones, los Kansas City Chiefs, que estarán recibiendo la visita de los Detroit Lions.

El Super Bowl XLVIII se jugará en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero de 2024.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: DUEÑOS APRUEBAN LA VENTA DE WASHINGTON COMMANDERS POR MÁS DE 6 MIL MILLONES