NFL: Estos son los juegos que no te debes de perder en la temporada 2022

La temporada regular 2022 de la NFL se encuentra a casi cuatro meses de comenzar, pero los aficionados ya tienen la oportunidad de saber cuál será el calendario de los 32 equipos de la liga.

Esta campaña promete ser una de las más emocionantes porque habrá duelos muy parejos y además encuentros de altísimo nivel con escuadras que fueron protagonistas en los pasados playoffs.

Los campeones Los Ángeles Rams serán uno de los equipos con un calendario bastante complejo, mismo caso que los Kansas City Chiefs, quiénes a pesar de no llegar al Super Bowl, van a tener duelos interconferencia muy emocionantes.

Escuadras como los Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys o Green Bay Packers son de los equipos que también sostendrán algunos de los partidos más emocionantes y esperados de esta temporada.

Estos son algunos de los partidos más importantes que tendrá la temporada 2022 de la NFL y que no te puedes perder por ningún motivo.

Bills vs Rams - Week 1

Bucs vs Cowboys - Week 1

Packers vs Bucs - Week 3

Chiefs vs Bucs - Week 4

Patriots vs Packers - Week 4

Cowboys vs Rams - Week 5

Bills vs Chiefs - Week 6

Chiefs vs 49ers - Week 7

Packers vs Bills - Week 8

Rams vs Bucs - Week 9

Titans vs Chiefs - Week 9

Cowboys vs Packers - Week 10

Chargers vs 49ers - Week 10

Rams vs Chiefs - Week 12

Chiefs vs Bengals - Week 13

