NFL: Fechas imperdibles de la temporada 2022-23 de la National Football League

La espera terminó. A seis meses de que Matthew Stafford lanzara para una yarda a Cooper Kupp para que los Angeles Rams se coronaran en el Super Bowl LVI de último minuto al imponerse 23-20 a los Bengals, la temporada 2022-23 de la NFL está cerca de abrir el telón.

A pocas semanas de que vuele el ovoide en el emparrillado, en RÉCORD te presentamos las fechas imperdibles y que debes tener en tu agenda para vivir la emoción del futbol americano al máximo.

Luego del Fin de Semana del Salón de la Fama y tras tres semanas de juegos de pretemporada, la emoción de la campaña 2022-23 inicia el jueves 8 de septiembre con el juego entre Rams y Bills (19:20 Horas).

La Temporada Regular será de 18 Jornadas. Iniciando entre el 8 y 12 de septiembre y culminando el primer fin de semana de enero del 2023.

Para el fin de semana del 14 y 15 de enero arrancan los juegos de mayor calibre con la Ronda de Comodines. Una semana después, el sábado y domingo, también se vivirán duelos de 'matar o morir' en la Ronda Divisional.

Las finales de conferencias se realizarán el domingo 29 de enero, mientras que la antesala del Super Bowl se disputará el Pro Bowl el 5 de febrero.

Finalmente, la fecha más importante de la temporada será el domingo 14 de febrero, cuando el campeón de la Conferencia Americana enfrente al monarca de la Conferencia Nacional en el Super Bowl LVII.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS, NAVIDAD Y AÑO NUEVO CON NFL

El cuarto jueves de noviembre arrancará la Semana 12 con los tradicionales juegos de 'Thanksgiving'. Bills vs Lions (11:30 hrs), Giants vs Cowboys (15:30 hrs) y Patriots vs Vikings(19:30hrs) serán los estelares del día.

La Navidad de este año tendrá tres juegos correspondientes a la Semana 16: Packers vs Dolphins, Broncos vs Rams y Tampa Bay vs Cardinals, mientras que el domingo de Año Nuevo tendrá la cartelera correspondiente a la Semana 17.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: COWBOYS, 49ERS Y BILLS CORTARON A JUGADORES MEXICANOS