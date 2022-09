NFL: Rihanna estelarizará el show de medio tiempo del Super Bowl LVII

Rihanna ocupará el centro del escenario en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII de febrero próximo.

La cantante, que se negó a actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2019 en solidaridad con Colin Kaepernick, encabezará el Super Bowl de 2023, anunció la NFL el domingo junto con Roc Nation de Jay-Z y Apple Music. Rihanna publicó una imagen en Instagram de un brazo extendido sosteniendo una pelota de futbol de la NFL.

“Rihanna es un talento generacional, una mujer de orígenes humildes que ha superado las expectativas en todo momento”, dijo Shawn “Jay-Z” Carter, cuyo Roc Nation es productor ejecutivo del programa, en un comunicado. “Una persona nacida en la pequeña isla de Barbados que se convirtió en uno de los artistas más destacados de la historia. Hecho a sí mismo en los negocios y el entretenimiento”.

El Super Bowl se llevará a cabo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 12 de febrero. Después de años de patrocinio de Pepsi, el próximo espectáculo de medio tiempo será patrocinado por Apple Music.

Rihanna dijo anteriormente que rechazó una oportunidad similar para el Super Bowl de 2019 que finalmente fue encabezado por Maroon 5. En ese momento, muchos artistas expresaron su apoyo a Kaepernick, el ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco cuyas protestas por el himno nacional de 2016 generaron debate en todo el futbol.

"No podría atreverme a hacer eso. ¿Para qué?" Rihanna le dijo a Vogue en 2019. “¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser un vendido. No podría ser un facilitador. Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no estaba dispuesta a ir y servirles de ninguna manera”, dijo sobre la liga.

Con ventas de más de 250 millones de discos en todo el mundo, Rihanna se ubica como una de las artistas femeninas con mayores ventas de la historia. Su último álbum fue "Anti" de 2016.

