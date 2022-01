NFL: Se definieron los primeros 28 turnos para el Draft 2022

Tras la finalización de la temporada regular y la definición de las finales divisionales, quedaron definidos los primeros 28 turnos del Draft 2022 de la NFL; Jacksonville Jaguars asegurando la primera selección global y Detroit Lions afianzó la segunda posición.

Tanto New York Jets como New York Giants, estarán eligiendo en dos ocasiones durante las primeras 10 posiciones. Los Jets afianzaron los turnos número cuatro y diez, mientras que los Giants estarán en las posiciones cinco y siete.

Por otra parte, los Philadelphia Eagles tendrán tres selecciones durante la primera ronda, conformando la mayor cantidad entre todos los equipos, sin embargo, la primera se dará hasta el turno número 15, además de contar con el 16 y 18 (tras su derrota en los playoffs).

El ya mencionado Draft 2022, se llevará a cabo en el Allegiant Stadium, inmueble que alberga a Raiders en Las Vegas, ubicado en la ciudad de Paradise, Nevada, Estados Unidos.

La primera ronda se encuentra programada para el próximo 28 de abril, mientras que la segunda y tercera serán el 29 del mismo mes. De la cuarta a la séptima, finalizarán el sorteo el día 30 de abril.

PRIMERA RONDA

Jacksonville Jaguars (3-14), Detroit Lions (3-13-1), Houston Texans (4-13), New York Jets (4-13), New York Giants (4-13), Carolina Panthers (5-12), Atlanta Falcons (7-10), Denver Broncos (7-10), Jets (7-10), Washington Football Team (7-10), Minnesota Vikings (8-9), Cleveland Browns (8-9), Baltimore Ravens (8-9), Philadelphia Eagles (9-8), Eagles (9-8), Los Angeles Chargers (9-8), New Orleans Saints (9-8), Eagles (9-8), Pittsburgh Steelers (9-7-1), New England Patriots (10-7), Raiders (10-7), Arizona Cardinals (11-6), Dallas Cowboys (12-5), Buffalo Bills (11-6), Tennessee Titans (12-5), Tampa Bay Buccaneers (13-4), Green Bay Packers (13-4).

