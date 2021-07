NFL: Tom Brady explicó que los que no lo firmaron fue como dejar pasar a Michael Jordan

Luego de que Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers, ganadores del Super Bowl, visitaron al presidente Joe Biden en la Casa Blanca, la primera visita de los actuales campeones de la NFL desde 2017; 'The GOAT' llamó ilusos a los que no optaron por contratarlo tras su salida de los Pats por considerarlo viejo.

En entrevista con la radiodifusora, Sirius XM, TB12 se mostró sonriente ante la postura de otros equipos que declinaron por él y los 'llamó' tontos por querer probar con gente de menos experiencia; dejando de ejemplo que fue como dejar libre a Michael Jordan.

"De lo que te das cuenta con esa decisión es que no hay mucha gente inteligente en la NFL, esa es la realidad. Sería una decisión que ni debes pensar si te ofrecen a Wayne Gretzky para tu equipo de NHL o a Michel Jordan en la NBA.

"No veo a un club diciendo: 'No, no lo queremos, es buenísimo pero no'. Eso me hizo trabajar a diario para demostrarle a quienes me rechazaron lo que dejaron ir pero, particularmente, demostrarle a los Buccaneers que apostaron por mí que eligieron correctamente" explicó Tom Brady.

Cabe recordar que fue la primera visita de Brady desde 2005 con los Patriots cuando George W. Bush estaba en el cargo. Brady ganó el Super Bowl durante cuatro administraciones diferentes, pero se saltó las visitas de los Pats en 2015 con Barack Obama y 2017 con Trump. Los Patriots como equipo optaron por no asistir después de ganar en 2019.

