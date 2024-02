Pablo Viruega, analista de ESPN, admite que los dos mejores equipos llegaron al Super Bowl

Faltan 5 días para el Super Bowl y en RÉCORD nos hemos dado a la tarea de consultar expertos que nos den las claves para que los Kansas City Chiefs o los San Francisco 49ers consigan levantar el Vince Lombardi el próximo domingo.

En esta ocasión, Pablo Viruega, reconocido analistas de ESPN, nos explicó por qué las defensivas jugarán un papel muy importante, además, detalló la cobertura completa que trae el Líder Mundial de Deportes a través de todas sus pantallas, redes sociales y Star+, para no perderse ningún detalle de lo que pasa día a día en Las Vegas.

“Decir que no están los dos mejores equipos sería injusto, porque al final todos los equipos conocen el camino para llegar al Super Bowl”, comenzó apuntando Viruega. “Tienes que demostrar que eres el mejor en cada uno de los partidos en postemporada, y en este caso, Kansas City lo tuvo que hacer dos semanas consecutivas como visitante. Del lado de la Nacional me queda claro, San Francisco es el mejor equipo de esa conferencia”, agregó.

Para Pablo, ve justo que los 49ers sean favoritos en las apuestas a quedarse con el anillo de campeonato, por la constancia que tuvieron toda la temporada, sin embargo, eso no significa que tengan que “arrasar” con los Chiefs.

“Durante toda la temporada, ¿quién fue el equipo más consistente?, creo que fue San Francisco; ¿quién al inicio de la temporada era uno de los candidatos a estar en el Super Bowl?, era San Francisco por arriba de Kansas City, entonces sí. Ahora, la línea arrancó muy justa, 2.5, ahora creo que anda en 1 punto, eso te habla de que hay gran paridad entre estos dos equipos”.

El tema de lo que están logrando Andy Reid y Patrick Mahomes con Kansas City es destacado para el comentarista de Cronómetro, sin embargo, siente que jamás conseguirán iguala lo que Bill Belichick y Tom Brady consiguieron con New England.

“Yo creo que lo que vimos con Belichick y los Pats difícilmente se va a repetir, porque la NFL trata de construir una liga donde no haya dinastías. Las dinastías no son negocio para ninguna liga, no solamente en el tema económico, si no en el tema de afición. Lo peor que le puede pasar a una liga es la monotonía del campeón, del que repita”, indicó.

“Replicar lo que hizo New England, por tanto tiempo es muy complicado. Ahora no sé si le de a Andy Reid, por los años que tiene y por las versiones que hay de que probablemente se llegue a retirar, pero lo que han hecho ahora es impresionante, cuatro Super Bowl en cinco temporadas”, añadió.

En cuanto al juego de este domingo en el Allegiant de Las Vegas, Viruega enfatizó la importancia que tendrán en el papel las defensivas, pues deben de planificar de manera perfecta el cómo frenar a las ofensivas contrarias

“Va a ser su duelo muy interesante, porque los dos equipos tienen buenas defensivas. En ocasiones nos eclipsamos por el lado ofensivo, la presencia de Patrick Mahomes, de Travis Kelce, Christian McCaffrey, Deebo Samuel, Brock Purdy, y por su puesto, la ofensiva es espectacular, la que genera puntos, la que llama más la atención, mientras que el trabajo defensivo es más de sacrificio, mas de destruir, poco espectacular en ocasiones.

Estamos hablado de la defensiva número dos contra la número tres en puntos permitidos, y va a ser bien importante cómo armas del otro lado, cómo nulificas a Patrick Mahomes, cómo tratas de detener a Christian McCaffrey, creo que eso es para mi lo que más llama la atención, ver cómo se van a nulificar el uno al otro”, expuso.

Aunque ve a un equipo muy completo en los 49ers, Pablo se inclina por los Chiefs para que consigan el bicampeonato. “Al inicio de la temporada yo dije que Kansas City contra San Francisco iba a ser el Super Bowl y resultó. Si creo que tenga oportunidad de que Kansas City lo pueda hacer (ganar), veo un marcador apretado, me gusta para un 24-21 a favor de los Chiefs”.

QUÉ OFRECERÁ LA COBERTURA DE ESPN

“Como cada año, haremos una cobertura lo mejor posible, a la altura de los que es ESPN y siempre pensando en el público. Habrá constantemente SportCenter, no solamente para México y Centroamérica, si no también para la plataforma que tenemos que es Stars+.

Habrá el programa de NFL Live todos los días en vivo con diferentes enlaces a Las Vegas, y por su puesto, habrá también una cobertura muy extensa de 5 horas antes del inicio del kickoff con SportCenter, con Cronómetro (especial dedicado al Super Bowl), con un previo de al menos tres horas en vivo desde Las Vegas y con un inicio de la transmisión oficial del SB una hora antes del kickoff y al termino, todas la reacciones y un SoortCenter de hora y media dedicado al SB”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUPER BOWL 2024: ¿CUÁLES SERÁN LOS COMERCIALES TRANSMITIDOS EN EL CHIEFS VS 49ERS?