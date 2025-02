Super Bowl LIX: así se vivió el show de medio tiempo con Kendrick Lamar

El reciente ganador de cinco premios Grammy, Kendrick Lamar hizo vibrar a todo el Caesars Superdome de Nueva Orleans, durante el show de medio tiempo del Super Bowl LIX, luego de que en los dos primeros cuartos, Philadelphia arrasara con Kansas City.

Una de las cosas más esperadas durante el Super Bowl, es el show de medio tiempo, donde los artistas tienen la gran responsabilidad de animar al público, y por supuesto, a todos los televidentes que siguen la transmisión del Súper Domingo.

La actuación de Kendrick Lamar

Lamar arrancó con canciones de su nuevo álbum, GNX. 'Squabble Up' fue una de las piezas que iniciaron la fiesta, con Samuel L. Jackson como presentador. 'Humble', del álbum DAMN, era una de las más esperadas, ya que se trata de una de las más aclamadas.

De GNX, también cantó 'Peakaboo', 'Man at the Garden'. Pero la grada se prendió cuando 'Luther' comenzó a sonar con una invitada especial, SZA, con quien ha colaborado en repetidas ocasiones durante su carrera, como All The Stars.

El mensaje de Lamar a Drake

La canción con la que ganó cinco Grammys en la más reciente entrega, 'Not Like Us', misma que es una pieza en contra del rapero canadiense, Drake. "Quiero tocar su canción favorita, pero les encanta demandar", fue el mensaje de Kendrick previo a cantarla.

