Taylor Swift es abucheada durante el Super Bowl LIX

Taylor Swift acaparó los reflectores a su llegada al Caesars Superdome quien se unió al Super Bowl LIX para apoyar a su novio Travis Kelce acompañada de la rapera Ice Spice y las hermanas Haim.

Sin embargo, se llevó un momento amargo en el recinto que acoge a los Saints, y es que fue abucheada al ser mostrada en las pantallas gigantes.

Taylor Swift l CRÉDITO:AP

Bastaron segundos para que los asistentes se hicieran sentir con la cantante más popular, quien de inmediato se percató que los abucheos eran para ella y simplemente sonrío.

Taylor Swift simplemente fue la víctima de los abucheos de los fanáticos de los Philadelphia Eagles que abarrotaron el recinto con casi el 80 por ciento de su totalidad.

The crowd reaction to Taylor Swift



For context: The crowd is 80% Eagles fans, according to one of our writers.



More:https://t.co/cyz6nByDs9 pic.twitter.com/wKygoS7v1J

— The Athletic (@TheAthletic) February 10, 2025