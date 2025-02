Taylor Swift y Travis Kelce causan sensación en Nueva Orleans previo al Super Bowl LIX

Cuántas veces enfocará la cámara a Taylor Swift y si la artista hará una aparición sorpresa con Kendrick Lamar en el show de medio tiempo, son dos de las principales incógnitas que rodean a la cantante de cara al Super Bowl LIX.

Por segundo año consecutivo, la multiganadora de premios Grammy estará en el partido más importante de la temporada de la NFL como aficionada, por su relación con Travis Kelce. Y a poco más de 24 horas para el partido, la pareja decidió darse una "escapada" romántica en Nueva Orleans.

La pareja salió a cenar a Nueva Orleans este viernes | TWITTER

Mucho se ha especulado sobre quién acompañará a la cantante este domingo en el Caesars Superdome. El año pasado, Blake Lively, Ice Spice y Lana del Rey estuvieron en el palco a lado de Taylor alentando a los Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers.

Sin embargo, debido al escándalo de la actriz con Justin Baldoni por supuesto acoso sexual, parece difícil que sea una de las invitadas en esta ocasión. Mientras que Caitlin Clark estuvo en la Final de la Conferencia Americana en el Arrowhead Stadium, por lo que podría estar presente este domingo.

Fue la primera vez que la pareja salió junta antes del Super Bowl | TWITTER

Pero de momento, a la pareja no le preocupa ello y aprovecharon una noche libre antes del juego ante los Philadelphia Eagles para ir a cenar a un restaurante en el centro de Nueva Orleans. Fue la primera vez que Travis y Taylor fueron vistos juntos en la semana previa al Super Bowl, luego de que ella asistió a la gala de los Grammys el domingo pasado.

